Massimo Ranieri a Napoli

Da venerdì 23 gennaio a domenica 1 febbraio 2026, Massimo Ranieri sarà in scena al teatro Augusteo di Napoli, Piazzetta duca d’Aosta 263, con lo spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo …e continuano a volare”, ideato e scritto da Edoardo Falcone e Massimo Ranieri. Una straordinaria avventura tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti e di vita privata.

Nello spettacolo, organizzato dal producer Marco De Antoniis, ascolteremo bellissimi brani scritti per Ranieri da alcuni grandi cantautori italiani, tra i quali Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi e molti altri.

In scaletta tutto il meglio del suo repertorio più amato e acclamato.

In scena anche una band formata da Claudio Storniolo (pianoforte), Giovanna Perna (tastiere e voce), Francesco Puglisi (basso), Luca Trolli (batteria), Arnaldo Vacca (percussioni), Andrea Pistilli e Tony Puja (chitarre classiche ed elettriche), Valentina Pinto (violino e voce), Cristiana Polegri (Sax e voce), Max Filosi (Sax e flauto).

Prezzi a partire da Euro 45. Biglietti al botteghino e presso le rivendite. Online su Ticketone e Bigliettoveloce

https://bigliettoveloce.it/spettacolo?id=7623