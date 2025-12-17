Matrimonio choc: si sposa, ma era la moglie di un altro

Como. Una messiscena ideata dalla sposa, che ha sconvolto lo sposo e gli invitati, a Rovellasca, in provincia di Como.

L’episodio risale al 25 Ottobre scorso.

Una donna di 54 anni, impiegata di banca, voleva sposare il compagno, un coetaneo tecnico meccanico, ma aveva già un marito, dal quale era separata ma non divorziata.

Così ha organizzato una simulazione a tutti gli effetti, con celebrante, testimoni, festa e pure l’atto di matrimonio, creato con l’intelligenza artificiale.

Uno dei testimoni, però, insospettito dall’atto che aveva firmato, ha sollevato la questione, finita, così, all’attenzione dei carabinieri di Turate e la donna potrebbe ora dover rispondere di falsità materiale commessa da un privato.

Entrambi i “coniugi” avevano un precedente matrimonio alle spalle, chiuso con un divorzio, per lo sposo, fermo alla separazione, per la sposa.

Che sembra non avesse, però, rivelato la verità al compagno, che non si sa, se dopo lo choc e le menzogne, abbia deciso di rimanere in coppia con la donna.

Il marito “ufficiale” della 54enne avrebbe detto di non aver mai negato il divorzio, quindi non sono chiari i motivi di tutti i sotterfugi.