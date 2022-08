Mondragone/ Corse a tutta velocità, appello dei residenti alle forze dell’ordine per avere maggiori controlli “qui, prima o poi ci scappa il morto”

Mondragone. Chiedono maggiori controlli i residenti in via Palermo, dai quali arrivano segnalazioni di gare che vedono auto sfrecciare ad una velocità tale da toccare i 150 km/h. Sembra che alcuni automobilisti, noncuranti della presenza o meno di bambini e pedoni in strada, con partenza dai Palazzi Azzurri percorrano a tutto spiano il tratto di strada in via Palermo per poi tornare indietro, dopo aver sfiorato la Domitiana, dando così luogo a una sorta di competizioni alla “Fast&Furious”. Predisporre dossi e telecamere per individuare gli autori segue, pertanto, l’appello rivolto alle forze dell’ordine affinché vengano adottati dei provvedimenti dinanzi ad una ‘pratica’ per la quale – come sottolineato dai residenti – “qui, prima o poi ci scappa il morto”. Solo due giorni fa, infatti, in sella al suo motorino, un ragazzo sarebbe stato travolto.