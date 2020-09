Mondragone, inaugurato il nuovo comando della polizia municipale

Mondragone – Con la restituzione della ex cava “Cantarella” alla città ( la cerimonia di riconsegna si è tenuta il 15 settembre ) in quanto sito interamente bonificato dopo venti anni, ci si riappropria di un’area che recupera il suo rapporto con l’ambiente e con i cittadini dopo essere stata a lungo destinata all’uso come discarica, che l’ha resa poi preda del degrado e delle sue esalazioni irrespirabili.

Ma non solo, perchè la città vede riconsegnarsi anche il nuovo comando di polizia municipale. Giovedì 17 settembre ha infatti avuto luogo la sua inaugurazione con il taglio del nastro da parte del sindaco affiancato dal comandante della polizia municipale, David Bonuglia.

Un’altra importante opera pubblica che viene ad essere parte di “quella strategia politica che tende a dare valore e vivibilità alla città” come ha poi sottolineato il Consigliere Regionale, Giovanni Zannini.

Sita in via Duca degli Abruzzi, nel Rione Sant’Angelo, la nuova caserma vedrà a breve il trasferimento della polizia municipale dalla sua attuale sede in Piazza Umberto.

Realizzazione che è stata portata avanti grazie alla disponibilità dimostrata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Virgilio Pacifico.



Documentata dal Consigliere Regionale nel corso della sua diretta Facebook, si è potuto constatare l’obiettivo raggiunto grazie alla tenacia dell’amministrazione comunale che ha fortemente creduto in questo progetto partito nel 2006.

Si presenta infatti all’avanguardia questa struttura di cui possiamo apprezzare fra i vari ambienti al suo interno una moderna sala operativa, una cella di sicurezza, un archivio esterno per la conservazione dei documenti in totale sicurezza, alcune sale ( server, riunioni, relax ) ed uffici addetti alle diverse competenze.