Liceo Galileo Galilei : lectio magistralia dell’astrofisica Mariafelicia De Laurentis

Mondragone. Venerdi’ 10 gennaio, la federiciana Mariafelicia De Laurentis Prof.ssa di Astronomia e Astrofisica, nonché Premio 2020 Breaktrough Prize in Fisica Fondamentale ha incontrato gli alunni del Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate del Liceo Galileo Galilei Mondragone (sede di Mondragone e Cancello ed Arnone).

Emozionante la lezione tenuta dall’Astrofisica che ha mostrato agli studenti come “catturare” un buco nero supermassiccio. La prof.ssa De Laurentis ha, infatti, ottenuto il prestigioso riconoscimento Premio 2020 Breaktrough Prize in Fisica Fondamentale per aver partecipato ad un progetto internazionale su questo tema.

Grande è stato l‘interesse mostrato dagli alunni che hanno avuto la possibilità di analizzare il fenomeno e la ricerca effettuata dal team di scienziati di cui la prof.ssa De Laurentis è membro.

Soddisfatta la Dirigente Scolastica prof.ssa Antonietta Pellegrino che prevede altre iniziative di incontri con ricercatori al fine di favorire gli obiettivi di apprendimento e l’acquisizione di competenze relative allo studio della fisica e previsti al termine del percorso liceale.