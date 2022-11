Mostra Scambio, IV edizione della manifestazione annuale dedicata alla motoristica

Ritorna l’evento annuale dedicato agli appassionati di veicoli d’epoca che avranno modo di visitare, presso il Polo Fieristico A1Expò di Caserta Sud, le auto d’epoca, i motocicli che hanno fatto la storia, le bici da restaurare o restaurate, i ricambi, la manualistica e tanto altro.

Ad impreziosire la manifestazione, attraverso le iniziative e i modellini che saranno esposti in fiera, l’adesione dei club. Numerose sono, infatti, le collaborazioni con collezionisti, associazioni e club .

Qui di seguito il comunicato stampa dell’A1Expò.

La storia dei motori ritorna a Caserta: IV edizione di Mostra Scambio con l’omaggio alla mitica Fiat 500

Sabato 26 e domenica 27 novembre, al Polo Fieristico A1Expò, il ruggito delle auto d’epoca torna a scaldare i cuori degli appassionati in occasione della IV edizione di Mostra Scambio, la manifestazione dedicata alla motoristica e che contempla la presenza di auto, moto, biciclette, editoria, manualistica, accessori e ricambi, tutto rigorosamente d’epoca.

“Sarà probabilmente l’edizione più bella – afferma Dario Bocchetti, Responsabile della Comunicazione A1Expò – e sarà anche l’edizione delle prime volte; oltre alle conferme dei club e degli standisti che hanno fatto e continuano a fare la storia di Mostra Scambio, abbiamo ottenuto nuove ed importanti adesioni, per una proposta espositiva sempre più variegata, intellettualmente appagante e ancora più ampia.

Lo scopo del Polo Fieristico A1Expò è quello di contribuire allo sviluppo e alla promozione del settore terziario in provincia di Caserta ed in Campania.

Un contributo culturale, formativo e ludico-ricreativo che ci appaga per gli sforzi che impieghiamo nella realizzazione degli eventi.”

Nuove adesioni, dunque, che si traducono con la presenza degli “Amici della Stella” che porteranno alcuni modelli di Mercedes d’epoca, “Club Gli Amici di Maddaloni Auto e Moto d’epoca” ed il club “Aquile Su 2 Ruote Moto Club FMI”

Club che si aggiungono alle conferme di altre associazioni come Acamde, CAMEC, Classic Club Italia Official, Fiat 500 Club Italia, Moto Club Old Lambretta Campania, Semplicemente alfisti, Vespa Club d’Italia, e Federazione Motociclistica Italiana per gli appassionati delle 2 ruote.

“La manifestazione continua a crescere – afferma il Presidente dell’A1Expò, Dott. Antimo Caturano – e ringrazio i club che attraverso la passione per i motori d’epoca rendono possibile questo evento.

Essendo anche io un appassionato e collezionista di Vespe, sono particolarmente coinvolto in questo week-end che ci propizia anche l’occasione giusta per rivedere tanti amici”.

Alla prossima edizione di Mostra Scambio, l’allestimento del museo sarà affidato al Fiat 500 Club Italia.

“Ringrazio l’organizzazione per la fiducia, siamo lusingati di questa responsabilità che con gran piacere onoreremo – afferma Filippella Domenico, coordinatore Regionale – porteremo all’A1Expò i modelli delle Fiat 500 che vanno dal 1957 al 1977.

Venti anni di storia e orgoglio rigorosamente made in Italy.

Ma non ci limiteremo solo a questo, infatti sarà predisposto all’interno dell’area museale un percorso enogastronomico con alcune specialità campane per allietare ulteriormente i visitatori e nello stesso tempo incidere sulla promozione locale e sull’immenso patrimonio alimentare della nostra Terra Felix”.

L’accesso al Polo Fieristico A1Expò, Viale delle Industrie 10, San Marco Evangelista (Caserta Sud) per Mostra Scambio, è in programma dalle 8:30 alle 18 per sabato 26 e dalle 8:30 alle 17 per domenica 27 novembre.