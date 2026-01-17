Nasce Matese Atletica: il progetto giovani che corre nel cuore del Matese

La Polisportiva Matese continua il suo percorso di crescita e radicamento sul territorio con la nascita ufficiale di Matese Atletica, nuova sezione affiliata alla Federazione Italiana di Atletica Leggera. Un’iniziativa che arricchisce ulteriormente l’offerta sportiva nel comprensorio del Matese, area da sempre legata ai valori dello sport, della natura e della vita attiva. Dopo basket, volley e ciclismo, l’atletica leggera entra a far parte di un progetto che guarda in modo particolare ai giovani, offrendo loro un’opportunità concreta per avvicinarsi allo sport, praticarlo in modo sano e strutturato e viverlo anche come momento di socializzazione e impiego positivo del tempo libero.A dare forma e continuità a Matese Atletica è Giuseppe Di Fonzo, podista amatore di Piedimonte Matese, affiancato dal tecnico FIDAL Claudio Civitillo, dottore in Fisioterapia, Osteopata e Master of Science. Una figura professionale che accompagnerà atleti e ragazzi nel loro percorso sportivo, con particolare attenzione alla crescita, alla prevenzione e al benessere fisico. Il progetto ha già suscitato interesse e partecipazione, con i primi tesseramenti e nuove adesioni in arrivo, a conferma di una voglia diffusa di atletica leggera nel territorio matesino. L’obiettivo è quello di creare nel tempo un punto di riferimento per chi desidera praticare sport in modo organizzato, accessibile e inclusivo. Tra le ambizioni di Matese Atletica c’è anche quella di riportare una gara podistica a Piedimonte Matese, restituendo alla città e al Matese un appuntamento sportivo capace di unire atleti, appassionati e comunità locale. Matese Atletica nasce così come un progetto fondato su passione, educazione sportiva e spirito di comunità, con lo sguardo rivolto ai giovani e alla promozione dello sport come strumento di crescita personale e sociale.