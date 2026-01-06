ONU sospende USA

Tutto il mondo ha fermamente condannato l’attacco USA in Venezuela il 3 gennaio 2025: si tratta di un atto gravissimo e che può costituire un precedente pericolosissimo.

Le Nazioni Unite lo finalmente hanno capito e, con una decisione storica e clamorosa, hanno votato per sospendere gli Stati Uniti come da articolo 5.

Di cosa si tratta?

L’articolo 5 dello Statuto delle nazioni Unite stabilisce che:

“Un Membro delle Nazioni Unite contro il quale sia stata intrapresa, da parte del Consiglio di Sicurezza, un’azione preventiva o coercitiva può essere sospeso dall’esercizio dei diritti e dei privilegi di un Membro da parte dell’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza. L’esercizio di questi diritti e privilegi può essere ripristinato dal Consiglio di Sicurezza”.

Il Consiglio di Sicurezza ha raccomandato l’azione all’Assemblea Generale e questa ha emesso la decisione.

Cosa implica?

La sospensione avviene quando uno Stato compie “azioni ritenute incompatibili con i principi della Carta delle Nazioni Unite”.

Gli Stati Uniti sono stati ritenuti responsabili di un attacco ingiustificato che viola i principi di sovranità nazionale del Venezuela, nonché il principio di non intervento e la sicurezza collettiva, come spiega il giornalista Melinda Holbert in un articolo su Usamidia (usamidia.com/in-an-unprecedented-decision-the-united-nations-suspends-the-united-states-under-article-5-after-condemning-president-donald-trumps-unilateral-military-action-in-venezuela-and-the-capture-of/).

L’operazione, condotta senza autorizzazione del Consiglio di Sicurezza o consultazione con il Congresso, ha visto anche la detenzione del presidente in carica del Venezuela, Nicolás Maduro.

L’Assemblea Generale ha fatto una dichiarazione molto forte, parlando di azioni che “minavano l’ordine giuridico internazionale e costituivano un pericoloso precedente per l’uso unilaterale della forza.”

Con questa sospensione gli Stati Uniti rimangono membri delle Nazioni Unite, ma perdono temporaneamente alcuni privilegi, tra cui il diritto di voto nell’Assemblea Generale e la partecipazione ad alcuni organi ONU.

Nonostante ciò Trump dichiara, in totale spregio all’ONU, di voler continuare a esercitare il suo diritto di veto ( https://usamidia.com/united-states-signals-it-will-exercise-its-veto-power-at-the-united-nations-after-being-suspended-under-article-5-for-condemning-president-donald-trumps-unilateral-military-action-in-venezuel/).