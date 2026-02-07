Operaio morto nel crollo di un solaio: condannati tutti gli imputati

Sant’Antimo (NA) – Si chiude con una sentenza di condanna il processo per la morte di Giuseppe Dell’Omo, l’operaio deceduto durante lavori di demolizione all’interno dell’ex distilleria Palma di Sant’Antimo, travolto dal crollo di un solaio.

Con decisione pronunciata in data 6 febbraio 2025, la Lucia Ferraro, giudice del Tribunale di Napoli Nord – Sezione Penale, ha riconosciuto la responsabilità penale di tutti e tre gli imputati, pronunciando sentenza di condanna nei confronti di Carlo Tarantino, Francesco Russo e Luigi Vergara.

Giuseppe Dell’Omo perse la vita mentre era impegnato in operazioni di demolizione all’interno del complesso industriale. Il solaio, elemento strutturale portante, cedette improvvisamente, provocando la caduta e il decesso del lavoratore. Un evento che il Tribunale ha ritenuto non imprevedibile né eccezionale, ma riconducibile a un rischio tipico delle lavorazioni in corso.

Le responsabilità accertate

La sentenza ha ritenuto accertata una pluralità di profili di colpa, legati:

• alla gestione del cantiere;

• alla mancata prevenzione del rischio strutturale;

• all’assenza di adeguate misure di sicurezza durante le fasi di demolizione.

Il giudice ha riconosciuto un concorso di responsabilità in capo a tutti gli imputati, ciascuno in relazione alla propria posizione di garanzia, affermando che il crollo del solaio e la morte dell’operaio erano eventi evitabili.

I familiari della vittima

I familiari di Giuseppe Dell’Omo si sono costituiti parte civile nel processo. In particolare:

• Caterina Morlando, madre della vittima;

• i fratelli e le sorelle Antonio, Anna, Vincenza e Ciro Dell’Omo.

La famiglia è stata assistita dall’Avv. Mariarosaria Di Dona, del Foro di Napoli Nord, che ha seguito il procedimento sin dalle fasi iniziali, sostenendo la tesi dell’assenza di fatalità e della piena responsabilità organizzativa e preventiva degli imputati.

Una sentenza che pesa

La decisione del Tribunale rappresenta un passaggio rilevante nel contrasto alle morti sul lavoro, ribadendo un principio chiaro: nei cantieri e nelle attività di demolizione, il rischio di crollo strutturale deve essere previsto, governato e neutralizzato.

La morte di Giuseppe Dell’Omo non è stata archiviata come una tragica coincidenza, ma riconosciuta come il risultato di condotte colpose e di una gestione non conforme alle regole di sicurezza.

Una ferita che resta aperta per la famiglia, ma una sentenza che segna un punto fermo sul piano della responsabilità penale.