Pacifico: insegnante positiva santificazione della scuola Buonarroti

In seguito alla positività al covid-19 di un’insegnante sottopostasi a tampone antigenico, afferente alla scuola media “M.Buonarroti” di Mondragone, l’Asl ha provveduto a porre in sorveglianza sanitaria i contatti della stessa, nonché gli alunni delle classi nelle quali aveva prestato servizio, così come previsto dalla normativa e dal protocollo anti-covid vigente.

Pertanto, adottata tale misura preventiva, si resta in attesa del risultato del tampone molecolare per confermare lo stato di positività al covid.

Venuto a conoscenza di quanto accaduto, ho subito predisposto l’immediata sanificazione dei plessi scolastici afferenti alla Scuola Secondaria Statale “Buonarroti-Vinci” che sarà effettuata nella giornata odierna.

Tenendo conto che gli ambienti scolastici sono, oggi più che mai, sottoposti a stretta sorveglianza sanitaria, si coglie l’occasione per raccomandare il rispetto di tutte le prescrizioni utili a scongiurare il diffondersi della pandemia anche e soprattutto all’esterno della scuola.