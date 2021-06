Plastic free si aggiudica la gestione del dog park

Maddaloni. Stamattina è stata firmata la convenzione tra il comune di Maddaloni, realizzatore del dog park agility di via Serao e Plastic Free Onlus che come associazione si è candidata ed aveva i requisiti per aggiudicarsene la gestione. alla presenza dei funzionari comunali preposti, Orazio Gnarra e Arturo Cerreto, hanno firmato per l’ente l’assessore al ramo Salvatore Liccardo e per Plastic Free il referente locale Salvatore Campolattano. Un connubio naturale quello tra animali e salvaguardia dell’ambiente. L’inaugurazione è stata stabilita per sabato 12 giugno alle ore 10.00.

Nella convenzione stipulata tra le parti, che di seguito vi riportiamo, sono enunciati oneri e responsabilità di ciascuno, al fine di garantire una gestione congiunta ed ottimale.