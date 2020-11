Polvere di … ? L’ acqua di Maddaloni è seriamente contaminata. La foto all’interno

Sono mesi ormai che i cittadini di Maddaloni lamentano impurità e sporcizia di ogni sorta che sgorga dai rubinetti. Tracce di acqua mescolate a sostanze di varia natura, ovviamente disgustose e dannose. Danno e beffa perchè al pagamento del canone idrico si aggiunge acquisto di acqua in bottiglia per uso alimentare, danni a caldaie ed elettrodomestici vari, rubinetterie otturate, filtri da sostituire di continuo, aloni in casa dovuti alle pulizie con acqua contaminata. Eppure, il contratto di fornitura dell’acqua specifica la sua potabilità.

Nonostante le innumerevoli segnalazioni via stampa, social ed altro, il problema persiste; anzi sembra accrescersi.

Oggi l’ennesima segnalazione di un cittadino: la foto parla da sola e fa rabbrividire

Come si è ottenuto questo intruglio? Ce lo racconta il nostro lettore che ci ha inviato la foto.

Ecco la ricetta: bollire un litro d’acqua per circa cinque minuti. Dopo un pò l’acqua assumerà un colore biancastro. Al termine dell’operazione la polvere, ovviamente, si deposita ed ecco cosa appare.