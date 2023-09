Rassegna FalcianoTeatro, un successo di pubblico e di cultura giunge al suo ultimo appuntamento: chiude questa II edizione la pièce teatrale “All’ombra di un grosso naso: la storia di Cyrano de Bergerac”

Falciano del Massico. Cyrano de Bergerac chiude la seconda edizione della rassegna FalcianoTeatro.

“All’ombra di un grande naso: storia di Cyrano de Bergerac”, questa la prossima pièce teatrale in agenda il 10 settembre alle ore 21 in piazza Capuano.

La Compagnia “Il Teatro nel Baule” metterà in scena la suggestiva ed emozionante vicenda di Cyrano con la regia e la drammaturgia a cura di Sebastiano Coticelli e Simona Di Maio . Musiche originali di Dimitri Tetta; scene di Francesco Felaco; luci e costumi de “Il Teatro nel Baule”.

Vedremo esibirsi sul palco gli interpreti: Sebastiano Coticelli, Arianna Ricciardi, Dimitri Tetta. Sarà uno spettacolo unico e di prestigio che andrà a coronare l’esperienza teatrale quale opportunità per l’intera comunità, accorsa sempre numerosa agli eventi.

La rassegna ‘FalcianoTeatro’, preziosa esperienza per i bambini e le famiglie, confermata dalle centinaia di recensioni e dagli oltre duemila spettatori, si è affermata, pertanto, nel panorama regionale e nazionale delle manifestazioni di alto profilo culturale e sociale.

Un successo di pubblico e, soprattutto, della cultura nella sua più pervasiva e massima espressione del teatro.

A tal proposito, così si è espresso il sindaco Erasmo Fava: “Falciano conferma la sua vocazione all’impegno culturale a favore della comunità da parte dell’Amministrazione Comunale e dell’Assessorato alla Cultura, in prima linea ad affermare i valori della solidarietà, dell’accoglienza e del rispetto. Vivere il teatro e raccogliere così vasti consensi sprona verso più ambiziosi traguardi”.