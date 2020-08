Regionali 2020 . I punti essenziali del programma elettorale di Francesco Di Puorto candidato PSI

” Questi sono tre punti essenziali del mio programma che ho condiviso in una riunione con tutti quelli che sono i miei sostenitori a Santa Maria la Fossa “. Ha parlare è Francesco di Puorto ,candidato psi alle prossime elezioni regionali -circoscrizione Caserta.

“ Vaccino per ridurre gli abbattimenti dei capi bufalini- continua Di Puorto- fondi regionali a sostegno dei disabili perché la disabilità Non è una scelta,corsi di formazione regionali per i giovani utili per trovare sbocchi occupazionali, riqualificazione edilizia e stradale del nostro territorio con allegato miglioramento trasporti in tutta la provincia di Caserta”.