S. M. Capua Vetere/Covid-19, il sindaco dispone per 10 giorni la chiusura dell’ Istituto comprensivo “ Principe di Piemonte”

Santa Maria Capua Vetere. Proseguiranno a distanza le lezioni per gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Principe di Piemonte – plesso di via Grandi ” R. Perla”. Vista la nota dell’ASL Caserta-UOPC di S. M. Capua Vetere richiedente l’adozione di misure da parte dei Sindaci sulla base della situazione epidemiologica rilevata dai competenti organi sulla platea scolastica; sentito il Dirigente Scolastico dell’I. C. ; in considerazione dell’elevato numero di contagi accertati in almeno 10 classi (trend in crescita) con l’ ordinanza sindacale n.176 del 17/11/ 2021 è stato disposto un provvedimento di sospensione delle attività didattiche in presenza nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado dal 18 al 28 novembre 2021. L’ASL, intanto, si accinge ad approntare un piano per sottoporre a tampone tutti gli alunni e valutare il grado di diffusione del virus