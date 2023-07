Scippata in pieno centro: è caccia al ladro

Maddaloni. L’episodio è avvenuto ieri mattina intorno alle 9.30 in via Costanzi, nel centro storico di Maddaloni. Un”anziana donna è stata avvicinata, mentre rientrava a casa, da un uomo su un motorino, con il volto coperto da una mascherina FFP2, che le ha strappato la catenina che indossava scappando poi via. La catenina per la donna aveva non solo un valore materiale perché d’oro ma un forte valore affettivo in quanto il ciondolo riportava la foto del figlio scomparso. La donna, impaurita, è stata soccorsa prima dai passanti e poi dai sanitari del 118. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato del locale commissariato che sta indagando sull’accaduto.