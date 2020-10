CAPUA – Con la Comunicazione n°37/2020, il Liceo Statale “Salvatore Pizzi” ha disposto la sospensione di tutte le attività didattiche dal 9 al 17 ottobre 2020. Tutte le classi dell’istituto continueranno a seguire le lezioni a distanza. La chiusura è stata deliberata dal Consiglio d’Istituto in seguito a problemi gravi di organizzazione in seguito all’accertamento dei casi Covid. Le lezioni in presenza riprenderanno il 19 ottobre.