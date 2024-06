“SOTTO TIRO” : STATUS CONTRA CRIMEN ORGANISATUM

Il 29 giugno 2024 – presso la redazione Belvedere News- via Calabria 50, si terrà un evento significativo intitolato “Sotto Tiro”. Organizzato da Belvedere News in collaborazione con l’associazione studentesca universitaria Futura Vanvitelli, l’evento mira a sensibilizzare e informare gli studenti e la comunità locale sulla lotta contro la criminalità organizzata.

Ospite : Professoressa Andreana Esposito

L’ospite d’onore sarà la professoressa Andreana Esposito, Prof. Essa di Diritto Penale, Presidente del Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

La Esposito è rinomata per il suo impegno nella formazione dei futuri investigatori e nella promozione della sicurezza pubblica. La sua partecipazione offrirà una prospettiva accademica e pratica sulla prevenzione e il contrasto alla criminalità organizzata.

Partecipazione del Consiglio di Dipartimento

Saranno presenti anche i rappresentanti dei Consigli di dipartimento dell’Università Vanvitelli: Domenico Iodice e Nicoletta Sbordone. Insieme agli altri rappresentanti Futura Vanvitelli, la loro presenza sottolinea l’importanza dell’evento e il sostegno istituzionale alla causa. Iodice e Sbordone porteranno il loro contributo, discutendo delle iniziative accademiche in atto e dei futuri progetti per rafforzare la lotta contro la criminalità.

Moderatrici dell’Evento

L’evento sarà moderato da Lucia Sforza e Ilenia Liguori. Lucia Sforza, scrittrice e giornalista di cronaca nera, nonché studentessa di scienze delle investigazioni, offrirà la sua esperienza e competenza sul campo. Ilenia Liguori, professoressa e giornalista, porterà la sua visione critica e il suo background accademico, facilitando un dialogo costruttivo tra i partecipanti.

Ideatore dell’Evento: Pasquale Vitale

L’evento “Sotto Tiro” è stato ideato dal professore e giornalista Pasquale Vitale. Con una lunga carriera nel giornalismo letterario, Vitale ha progettato questo evento per stimolare una riflessione profonda e coinvolgente sul fenomeno della criminalità organizzata. La sua esperienza e passione per la giustizia sono alla base di questa iniziativa, che promette di essere un momento di grande rilevanza sociale e culturale.

Obiettivi e Tematiche

“Sotto Tiro” affronterà varie tematiche legate alla criminalità organizzata, dalle dinamiche interne delle organizzazioni criminali alle strategie efficaci per contrastarle. Verranno discussi casi studio, metodologie investigative e politiche di prevenzione, con l’obiettivo di fornire ai partecipanti strumenti pratici e conoscenze approfondite.

L’evento si rivolge non solo agli studenti di scienze delle investigazioni e della sicurezza ma a tutta la comunità accademica e ai cittadini interessati. Sarà un’opportunità unica per confrontarsi con esperti del settore e per comprendere meglio una delle sfide più complesse della nostra società.

“Sotto Tiro” rappresenta un importante passo avanti nella lotta alla criminalità organizzata, promuovendo la consapevolezza e l’impegno collettivo per un futuro più sicuro e giusto.