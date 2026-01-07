Speranza e natura negli ospedali pediatrici con i Carabinieri Forestali della biodiversità

Caserta 07.01.2026.

Nella mattinata odierna il Comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità di Caserta, Ten. Col. Marilena

Scudieri, unitamente all’Associazione Carabinieri – sezione di Caserta, e al Rotary Club Distretto Capua

Antica e Nova, si sono recati presso l’Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano del Comune di Caserta

incontrando i bambini ricoverati nel reparto di pediatria del nosocomio capoluogo.

Ad accogliere gli ospiti il Direttore Generale ASORN Dr. Gennaro Volpe e il Direttore Sanitario Dr. Vincenzo

Giordano che hanno immediatamente aderito alla progettualità manifestando il proprio compiacimento

per l’iniziativa messa in campo. Accompagnati dal primario Prof. Felice Nunziata, tutti i presenti hanno fatto

visita al reparto che ospita i piccoli pazienti.

In particolare, i militari, nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Befana della Biodiversità”, hanno donato

gadgets, quaderni, matite, cappellini, zainetti in tela, dolciumi e giochini vari per alleviare il disagio dei

piccoli degenti raccontando il mondo straordinario delle tre Riserve Naturali dello Stato presenti nella

Regione Campania e gestite dal Reparto anche attraverso i propri presidi: la Riserva Naturale di

Ischitella/Castel Volturno, in Provincia di Caserta, la Riserva Naturale Orientata di Valle delle Ferriere, in

Provincia di Salerno e, in Provincia di Napoli, la Riserva Forestale di Protezione Tirone Alto Vesuvio. Aree

protette caratterizzate da habitat unici ed eccezionali dove sopravvivono specie animali e vegetali di rara

bellezza, la cui tutela e vigilanza è garantita dalla presenza dei nuclei tutela biodiversità.

Nell’occasione il Ten. Col. Marilena Scudieri, Comandante del Reparto CC Biodiversità dallo scorso 23 luglio

2024, ha illustrato ai bambini ricoverati e al personale medico e sanitario il progetto nazionale di

educazione ambientale Un albero per il Futuro volto a creare UN GRANDE BOSCO DIFFUSO DELLA

LEGALITA’ attraverso la messa a dimora di specie autoctone in contesti urbani al fine di sensibilizzare le

giovani generazioni all’importanza degli alberi nel contrasto ai cambiamenti climatici e alla conservazione

ambientale. Il Bosco Diffuso così creato sarà poi visibile su un’apposita piattaforma web, grazie al Qr code

apposto sull’esemplare ai fini della georeferenzazione, che monitorerà la crescita delle piante e lo stoccaggio

di CO2. Dal 2021, spiegano i militari forestali, tra le specie oggetto del progetto si annovera la talea di

Falcone. Difatti, grazie alla collaborazione tra Carabinieri, Fondazione Falcone, Comune e Soprintendenza di

Palermo, alcune gemme del famoso Ficusmacrophilla che cresce nei pressi dell’abitazione del giudice

assassinato dalla mafia nel 1992, sono state prelevate e duplicate nel Centro Nazionale CC per la

Biodiversità forestale di Pieve Santo Stefano per le finalità di educazione e divulgazione ambientale

connesse al progetto.

Nel solco di una fattiva collaborazione istituzionale, tenuto conto del binomio tra ambiente e salute

pubblica, all’azienda ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta, nella persona del Direttore Generale

Dr. Gennaro Volpe, è stato fatto dono della talea di Falcone l’albero simbolo dell’impegno verso lo Stato,

del contrasto ai crimini ambientali e della lotta alle mafie: finalità condivise che si intendono perseguire

sinergicamente anche all’interno dei contesti ospedalieri.

L’iniziativa si è svolta anche presso l’Ospedale Civile di Piedimonte Matese (CE), in collaborazione con

l’Amministrazione comunale e Coldiretti Caserta, nel Comune di Castel Volturno (CE) presso il Centro di

Accoglienza Fernandes Caritas/Migrantes, nella Comunità di accoglienza Carillon, nel Comune di

Boscotrecase (NA), e in Piazza San Luca nel Comune di Praiano (SA) in collaborazione con l’Associazione

Assistenza e Resilienza Costa di Amalfi.

Giornate speciali, intense e partecipate, intrise di sorrisi e gioia, tese a favorire il contatto tra i più piccoli e

la natura nel segno della tradizione e della legalità.