Tragedia al circo: muore stuntman

S.Anastasia. Una tragedia al circo Imperial Royal Circus, nella provincia di Napoli, questa sera, 21 Novembre, dove un giovane stuntman cileno, di 26 anni, purtroppo, ha perso la vita in una gabbia sferica, durante un’esibizione a tre, con la moto.
Il momento dell’impatto fatale è stato ripreso in un video, postato dal Mattino, in cui si vede chiaramente, durante i giri con la moto, quando uno dei tre acrobati, per cause ancora in corso di accertamento, precipita giù dal mezzo.
Gli altri due motociclisti, da quanto successivamente dichiarato, avrebbero fatto di tutto per evitare il collega, ma si sarebbero investiti reciprocamente.
Il 26enne ha perso la vita, uno dei colleghi è in gravi condizioni.