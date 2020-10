Caserta. Ansia in via San Carlo. In questo momento il primo tratto della storica strada casertana è oggetto di un sopralluogo da parte della Polizia Municipale e dei Vigili Del Fuoco in seguito alla caduta di grossi calcinacci di un antico palazzo della zona.

Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti . La zona è ancora sotto controllo e si procederà nelle prossime ore a valutare l’agibilità dello stabile