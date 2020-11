Ultim’ora. Rapina nella notte ad una profumeria di Maddaloni

Nella notte è stata rapinata la profumeria Papa, storica profumeria che da oltre 50 anni esiste a Maddaloni. Il negozio rapinato è quello che si trova all’angolo tra corso I Ottobre e via San Francesco d’Assisi. Sul posto al omento ci sono ancora le forze dell’ordine per gli adempimenti di rito. Secondo le prime ricostruzioni, i rapinatori sarebbero entrati dalla porta principale forzando la serratura, senza creare molti danni al negozio. Avrebbero portato via la merce: profumi, cosmetici ed altro.