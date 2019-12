Un napoletano, Marco Viscovich, eletto coordinatore territoriale del sindacato SIAM

NAPOLI – Marco VISCOVICH, sottufficiale dell’Aeronautica Militare, ha svolto il corso da aviatore alla Scuola Aeronautica Militare di CASERTA, con permanenza breve a Pratica di Mare e poi la sua destinazione all’aeroporto militare di Treviso, ove svolge tuttora il suo servizio da circa venti anni. Nato a Napoli, di ottima famiglia, ha avuto sempre incarichi speciali in Aeronautica Militare ed ha sempre avuto ottimi rapporti con i suoi diretti superiori, nonostante il suo carattere mite ma, al momento opportuno ha sempre tirato fuori la sua grinta e la sua intelligenza.



Estroverso ma sempre seguito dalla sua mamma, che osservava i suoi movimenti dalla sua Posillipo. Alcuni anni fa ha voluto raggiungere questo suo figlio unico a Treviso per godersi con lui gli ultimi anni della sua vita. Una mamma affettuosa che ha lavorato sempre in Teatro a Napoli, con la grande Isa DANIELE, ove svolgeva il ruolo di sarta. Ora mamma Susy è entusiasta del suo figliolo, dopo la nomina di coordinatore locale del SIAM dell’area di Treviso, il sindacato che avrà il compito di tutelare tutti i militari dell’Aviazione Militare.

Il segretario Generale, Paolo MELIS, che preannuncia il Primo congresso nazionale, entro maggio 2020, di Marco Viscovich, dice testualmente: “Questo non più giovane ha la stoffa per difendere i lavoratori dell’Arma Azzurra perché in epoche non sospette, ha dimostrato una grande capacità professionale e l’attitudine a risolvere le problematiche degli aviatori tutti”. Tacco di Ghino