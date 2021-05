Un Nobel per Caserta. Al via i lavori per il nuovo complesso immobiliare

CASERTA – In una evoluzione continua, talvolta impercettibile, altre volte rapida e importante, è la trasformazione urbana del centro cittadino. A stravolgere l’aspetto e la qualità di una delle strade più importanti di Caserta sarà il modernissimo edificio residenziale che porterà il nome del premio Nobel per la medicina Rita Levi Montalcini. Il nuovo complesso immobiliare sorgerà all’angolo tra via Unità Italiana e via Roma, ove per decenni è rimasto in abbandono l’ex officina meccanica OM, caratterizzando negativamente il decoro dell’intera zona del centro città e marchiandola urbanisticamente con l’aspetto di una periferia industriale.

Il manager immobiliare Osvaldo Storino, della Fontana Immobiliare & Figli 1955 s.r.l, società che aderisce al ( programma ANTI – RACKET ai sensi della legge 44/1999), afferma che lavori sono iniziati da alcuni mesi, e con un’operazione a basso impatto negativo, lavorando anche in ore notturne, si è ridotto al minimo il disagio per i residenti e per il traffico locale durante le fasi dell’abbattimento della fatiscente officina, che resterà un ricordo in qualche sbiadita fotografia d’epoca.

Al suo posto, spiega sempre il manager Storino, sorgeranno 25 alloggi, 10 dei quali venduti ancor prima dell’inizio dei lavori. Il progetto firmato dall’arch. Giovanni Morra, prevede due tipologie di appartamenti, con metrature che andranno da 125 a 190 mq., in cui saranno previsti giardini privati e piscine di proprietà esclusiva per le unità ad attico, ampie vetrate, logge e terrazzi per tutti gli appartamenti.

È prevista un’area interna adibita a giardini, ed una specifica per il passeggio degli amici a 4 zampe. Caratteristica dominante delle linee progettuali è la modernità stilistica con cui verrà realizzato il complesso, le cui forme fluide ed avvolgenti si inseriranno in una parte centrale della città di Caserta, donandole nuova identità e lustro. Come si evince dai rendering messi a disposizione dalla società Fontana, l’edificio avrà un prospetto fronte strada porticato, percorrendo il quale consentirà di accedere direttamente ai locali delle attività commerciali che vi sorgeranno.