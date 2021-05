Maddaloni. Si è consumata l’ennesima tragedia sulle strade questa sera. I 2 ragazzi di san Felice a Cancello che viaggiavano sullo scooter in via Forche Caudine sono entrambi deceduti a seguito del forte scontro con la Citroen Picasso in prossimità dell’incrocio con via Starzalunga. Sul posto ancora il 118, insieme ai vigli urbani di Maddaloni e alle forze dell’ordine.