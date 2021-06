VIDEO ESCLUSIVA . Grave incidente sulla statale

Maddaloni. Questa sera, intorno alle 19.30 c’è stato un incidente sulla strada statale 265 all’altezza del noto incrocio cosiddetto dei “giardinetti”. Un’automobile, una Opel Kadett di colore azzurro, mentre usciva da un noto bar per immettersi sulla strada in direzione Benevento si scontrava frontalmente con una moto che andava in direzione Caserta. Il motociclista è stato sbalzato ed è caduto. a terra. Sono giunti tempestivamente i soccorsi del 118 che hanno portato l’uomo in ospedale. Sul posto i carabinieri della locale stazione per l’accertamento delle responsabilità.