(VIDEO) Teverola/ Passaggio di testimone presso “Pasquale Gnasso Editore”

Teverola–Pasquale Gnasso, classe ‘89, laureato in lettere classiche, dottorando in scienze storiche, è editore, saggista, scrittore e promotore di numerosi corsi di formazione. Noi ci siamo concentrati sulla sua attività di direttore della “Pasquale Gnasso Editore Srl“, società editoriale nata nel 2017. Si tratta di una casa editrice che ha pubblicato opere di giornalisti come Marilù Musto e Vito Faenza e ha dato voce a chi ,pur in possesso di una vocazione letteraria, non era riuscito a dar espressione al proprio mondo interiore attraverso la scrittura.

Il grande merito di Pasquale Gnasso è ,però, aver portato alla ribalta storie di persone che ,superando ogni difficoltà, sono riuscite a trovare una propria dimensione insegnandoci a superare ogni sorta di stereotipo.

Una casa editrice, per Teverola e in generale per l’agro aversano, rappresenta dunque un baluardo culturale da tutelare, uno delle canali attraverso cui possono trovar voce le dinamiche e le coscienze critiche dei nostri territori.

A breve, all’interno di questa giovane e dinamica casa editrice, ci sarà un passaggio di testimone, infatti Antonio Caputo sarà il nuovo titolare, anche se Pasquale Gnasso continuerà a ricoprire la carica di Direttore editoriale.

Quella di Antonio è una storia che testimonia un vero è proprio percorso di formazione. Inizialmente lavorava in un bar di Villa Literno poi, durante un corso presso l’Istituto Alberghiero di Castel Volturno, ha conosciuto Pasquale Gnasso, che lo ha voluto come magazziniere. Antonio ,entrando in contatto con tantissimi libri, ha iniziato ad appassionarsi alle trame dei testi (pubblicati dalla casa editrice per cui lavorava) che hanno contribuito a cambiare radicalmente la visione di se stesso e del mondo.Il suo percorso di consapevolezza interiore si è ben presto tradotto nella scelta di un nuovo percorso di studi (si iscrivere a breve al percorso triennale del corso di laurea in lettere moderne) e in un’affermazione lavorativa.

Noi di Belvederenews li abbiamo intervistati



VIDEO 1

Intervista a Pasquale Gnasso

VIDEO 2

Pasquale Gnasso dialoga con Antonio Caputo