VIDEO. Vieni a visitare il presepe della Cappelluccia

Clicca sul link per vedere il video del presepe con il commento di don Marco:

La chiesa di Nostra Signora di Loreto, la “Cappelluccia” per i maddalonesi, gode di ottima salute ed è regolarmente aperta.

Anzi fino a giorno 23 dicembre, e per tutti i giorni non rossi, sarà possibile visitare anche il meraviglioso presepe allestito all’interno della chiesa.

Don Marco, nell’inviarci il video dove dà ai nostri lettori un’anteprima del presepe vuole sottolineare che la chiusa è sicura e sanificata. In questi giorni, 2 persone che frequentano con una certa regolarità e molto attive in parrocchia sono risultate positive al covid. una notizia che, dopo 9 mesi, non fa più notizia ( scusate il gioco di parole!).

In parrocchia sono state comunque sempre rispettate tutte le regole ed ai comportamenti irresponsabili di qualcuno, si è posto rimedio in tempo.

La chiesa è dotata di un sanificatore per garantire un ambiente igienizzato in profondità 24 h.

Pertanto in chiesa si può accedere senza problemi.

La foto in copertina è del dott. Giuseppe Diodati