XIV Giornata Nazionale AVO, la cultura della solidarietà per essere “sempre accanto alla fragilità”. Incontro al Liceo Manzoni coinvolto in qualità di CTS-Scuola Polo per l’Inclusione

Caserta. “L’AVO – con lo slogan “sempre accanto alla fragilità” – sceglie il Liceo “Manzoni” in qualità di CTS (Centro Territoriale di Supporto) – Scuola Polo per l’Inclusione.

In occasione della XIV Giornata Nazionale Avo, il giorno 24 ottobre, alle ore 10.15, l’Aula Magna del Liceo “Manzoni” – si legge nel comunicato stampa diffuso dal Liceo Manzoni di Caserta – ospiterà un importante incontro finalizzato a promuovere e a sensibilizzare le giovani generazioni alla cultura della solidarietà.

L’AVO – un’organizzazione di volontariato senza scopo di lucro, riconosciuta a livello nazionale come una delle più importanti realtà in ambito socio-sanitario – intende guidare gli allievi manzoniani nella riflessione sul valore del volontariato come modus vivendi e sull’importanza dell’apporto che i giovani possono offrire a questo tipo di attività, nella comunità in cui vivono.

Ad aprire i lavori, i saluti istituzionali del D.S. Adele Vairo.

Il seminario – organizzato in sinergia con il Team CTS Caserta e moderato dalla prof.ssa Maria Mammana, sarà animato dagli interventi di Bianca Serino – Fondatrice AVO Caserta, Antonietta Rispoli – Presidente AVO Caserta, e Domenico Dello Stritto – Volontario AVO. Un incontro all’insegna di valori quali l’ascolto, la reciprocità e l’incontro con l’altro, che si configurano come elementi fondanti per una cultura educativa volta all’inclusione.

Da qui il coinvolgimento del Liceo “Manzoni”, in qualità di CTS-Scuola Polo per l’Inclusione. Da diversi anni, il CTS Liceo “Manzoni”- Scuola Polo per l’Inclusione coordina le proprie attività con gli enti locali quali province, comuni, servizi sanitari ed associazioni, nonché centri di ricerca.

Il Team interno CTS – conclude il comunicato – costituito dalle Proff. Pirozzi, Abbate e Tavarello, continua ad essere il traino ed il paradigma per il territorio tutto in materia di inclusione”.