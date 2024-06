Torna ‘Summer Fest 2024’ per i piccoli pazienti oncologici

Sabato 22 giugno alle ore 20,30 presso la tenuta ‘Tutuni al Monticello’ a Vitulazio

Torna per il secondo anno consecutivo il ‘Summer Fest’, iniziativa di beneficenza, ideata dalla onlus Italia Paghe for Children, che si svolgerà sabato 22 giugno a partire dalle ore 20.30 nella tenuta ‘Tutuni al Monticello’ a Vitulazio nel Casertano. Una serata all’insegna della solidarietà e dell’impegno sociale per raccogliere fondi da destinare alla Fondazione Santobono Pausilipon di Napoli per finanziare la ricerca oncologica in ambito pediatrico. Tante le persone che hanno già aderito all’evento al quale saranno presenti anche le autorità locali e personalità di spicco del territorio. Nel corso della serata verranno illustrate le attività poste in essere fino ad oggi dalla Fondazione, gli obiettivi e i nuovi traguardi da raggiungere anche grazie alle donazioni. ‘La ricerca scientifica è fondamentale per garantire un futuro ai bambini affetti da patologie oncologiche – ha dichiarato Lucio Sindaco, presidente di Italia paghe onlus – con questo festival vogliamo perciò offrire un ulteriore contributo a questa causa per donare speranza e fiducia a tanti piccoli pazienti. Il successo della prima edizione ha mostrato il grande cuore dei cittadini campani, speriamo di raggiungere anche quest’anno il cuore di tanti’. Nel corso della serata ci saranno anche momenti di intrattenimento musicale e teatrale. Per l’occasione è prevista infatti l’esibizione della band ‘I Sarracini’ con i loro canti popolari e lo spettacolo di Amedeo Colella, storico, scrittore e umorista napoletano, che si sta facendo apprezzare in tutta Italia con i suoi racconti partenopei sempre ricchi di aneddoti, leggende e proverbi rivisitati per l’occasione in chiave folkloristica. Il tema di questa edizione è infatti proprio il territorio con le sue tradizioni e peculiarità.