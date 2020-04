ESCLUSIVA VIDEO – Maddaloni. Intervista ad Alfonso, guarito dal Coronavirus

Intervista in esclusiva ad Alfonso Pascarella, uno dei primi a Maddaloni ad aver contratto il Coronavirus. Alfonso è stato l’unico maddalonese ad essere ricoverato ed essere stato ricoverato nel reparto di terapia sub -intensiva dell’ospedale convertito in centro Covid. Oggi Alfonso è ancora convalescente ma sta bene e ci ha raccontato passo dopo passo tutto quanto gli è accaduto dal 10 marzo, giorno in cui ha cominciato a non stare bene. Invito ad ascoltare l’intervista fino alla fine perchè oltre alla sua testimonianza molto toccante, Alfonso ha voluto dare a tutti noi dei suggerimenti in base alla sua esperienza. Un ringraziamento speciale al suo medico di base dott. Alessandro Correra, ai medici dell’ospedale di Maddaloni, in particolare al dott. Pellegrino Sposito De Lucia e al dott. Raffaele Fusco, a tutti gli infermieri e il personale sanitario che continua a lavorare per tutti noi.