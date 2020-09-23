Elezioni regionali Campania 2020, tutti i risultati della provincia di Caserta

Le elezioni si sono tenute domenica 20 settembre, dalle dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 21 settembre, dalle ore 7 alle ore 15. Si è votato in 104 comuni per il rinnovo del governatore e del consiglio regionale.
Ecco i risultati ufficiali e finali con i dati della provincia di Caserta.
269.406 voti – 66,06%
65.773 voti – 17,20%
OLIVIERO GENNARO 20.058
GRAZIANO STEFANO 17.693
ESPOSITO LUCIA 7.573
SCHIAVONE MASSIMO 6.906
SADUTTO ANNAMARIA 5.819
D’ANDREA ANTONELLA 4.272
MARTINO GERARDINA 4.052
MOLINARI LUCIO 514
De Luca Presidente
56.881 voti – 14,87%
PALMERI SONIA DETTA PALMIERI 10.994
TURCO FEDERICA 3.560
RAZZANO GIUSEPPE DETTO PEPPE 2.666
FERRIERO ANNAMARIA 2.505
ZACCARIELLO ORLANDO 1.950
CORSALE ROBERTO 1.509
SORVILLO GIOVANNI 1.206
Italia Viva
34.688 voti – 9,07%
SANTANGELO VINCENZO 8.794
SMARRAZZO PIETRO 6.619
TELESE GIUSEPPE 4.937
MARTINO LUIGIA 4.321
FECONDO FILIPPO 3.751
ZAGARIA RAFFAELLA 3.567
ANTONUCCI PASQUALE 3.410
DE GIROLAMO BERNARDA 1.876
FARE DEMOCRATICO – POPOLARI
3.248 voti – 0,85%
NOCCHETTI GENNARO DETTO GEO 746
LEO LUIGI DETTO GINO 468
MAROTTI CARLO 354
LIMMATOLA LUISA 225
PACIELLO DELIA DETTA DELIETTA 34
DE CRISTOFARO MARIA GRAZIA 25
ZITO VINCENZO 24
ARENA ROBERTO 6
CAMPANIA LIBERA
18.435 voti – 4,82%
PAGANO NAZZARO DETTO RANY 3.459
CUSANO ROBERTO 2.980
ROMA LUIGI 2.867
RAUCCI CARLO 2.341
D’ALOIA ANTONELLA 2.244
PIATTO GABRIELE 2.058
PETRELLA CONCETTA ANASTASIA 1.627
SUPPA MICHAELA 1.003
LIBERALDEMOCRATICI
7.776 voti – 2,03%
LANDINO ANIELLO 72
SANNINO GIUSEPPE 54
RICCI BARBARA 50
D’ANTONIO RAFFAELLA 34
MARRAZZO ROSA 31
FUSCO ANTONELLA 27
RUSSO PASQUALE 19
MEDUGNO VINCENZO 4
EUROPA VERDE
3.219 voti – 0,84%
MARTONE RITA 509
REGA BENIAMINO 441
GRAVANTE PASQUALE 262
ROMANO GIOVANNI 225
HALILI IRMA 141
GENTILE FABIO 90
JEBUNI BENJAMIN MENSAH 88
CANNALONGA CLAUDIA 52
CENTRO DEMOCRATICO
16.835 voti – 4,40%
BONACCI ANTONIO DETTO ANTONELLO 3.842
FAVA GIOVANNI ERASMO 2.850
GOLINO MASSIMO 2.290
RICCIO GIUSEPPE DETTO PINO 2.165
SAGLIOCCO BIAGIO DETTO AVV. BIAGIO 1.488
IPPOLITO MONICA 1.021
LEMBO MARIA ROSARIA 447
RAZZINO ROSA 440
NOI CAMPANI
301.220 voti – 8,16%
IODICE MARIA LUIGIA 6.608
STELLATO AGOSTINO DETTO STEVE 6.578
DE CRISTOFARO ORLANDO 6.005
SAGLIANO CATERINA DETTA CATIA 5.846
TROVATO FRANCESCA DETTA LILIANA 2.993
SANTILLO GIANLUIGI 2.645
GUIDA DAVIDE 1.797
GRIFFO FORTUNATO 1.441
+CAMPANIA IN EUROPA
2.292 voti – 0,60%
GRANATELLO LUCIA 392
ILIO MARIA 219
DE LUCIA ROSA DETTA ROSANNA 157
AIELLO SILVIO 45
GAMBARDELLA BRUNO 32
SACCO BERNARDO 25
SENATORE ALESSANDRA 22
CAPALDO PASQUALE 10
PER LE PERSONE E LA COMUNITA’
2.123 voti – 0,56%
DONELLI RAFFAELE SALVATORE DETTO RAFFAELE 693
D’AMBROSIO UMBERTO 334
CIMMINO MELANIA 252
RICCI MICHELE 232
IRACE GIUSEPPE DETTO PEPPE 159
PACIELLO PASQUALE 131
PELLEGRINO CARMEN 129
DI GENNARO MARIA GRAZIA DETTA GRAZIA 88
DEMOCRATICI E PROGRESSISTI
1.121 voti – 0,29%
DE MICCO ROBERTO 368
FERRARO PASQUALINA 279
RENNELLA NICOLA 216
PARENTE ALESSIO 119
ARGENTIERI TERESA 101
CARRILLO ALESSANDRA 34
VERDE NICOLA 34
BOSCO PASQUALE 27
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
3.554 voti – 0,93%
IANNUCCI GIANLUCA 1.010
DI PUORTO FRANCESCO 930
BORRELLI BALDASSARRE 580
DI DONATO MARIA PIA 293
OLIVA VINCENZO 226
FIORILLO ANNA 183
PINELLI ANNA 107
GAGLIONE GAIA 17
DAVVERO – PARTITO ANIMALISTA
2.148 voti – 0,56%
FUSCIELLO ROBERTO 685
MUNNO CARMINE 243
ABBATE SIMONA 158
VASTANTE ROSSELLA 153
GRAZIANO ANTONIO 151
GALEONE EMILIA GIUSEPPINA 74
SCIALDONE CAROLINA 61
ANGELI GIUSEPPE 9
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO
1.309 voti – 0,34%
GADOLA ARNALDO 457
DI PAOLO ADELMO 360
MEROLA MARIANGELA 264
PERGAMO LUIGI 68
TESSITORE MARIA 29
CARUSONE ANTONIETTA 28
SIMEONE VALERIA 23
MANGANIELLO DOMENICO 14
Totale liste 250.622 voti – 65,53%
Stefano Caldoro
91.537 voti – 22,44%
FRATELLI D’ITALIA
27.672 voti – 7,24%
PISCITELLI ALFONSO 5.609
CANGIANO GEROLAMO DETTO GIMMI 5.031
MARINIELLO GIUSEPPE DETTO PEPPE 3.187
OLIVA ALFONSO 2.965
SANTILLO MARIA GABRIELLA 2.719
RUSSO CARMELA DETTA CARMEN 2.507
DE ROSA DAMIANO 1.325
CERULLO LUCIA 808
FORZA ITALIA
20.651 voti – 5,40%
GRIMALDI MASSIMO 8.511
FORTE AMELIA 4.516
MARINO MARIA 2.231
PERFETTO LUIGI 1.465
NACCA SILVESTRO 1.283
COLELLA ITALIA CHIARA 1.163
DE ROSA GERARDO 871
TAMBURRO GIUSEPPE 813
LEGA SALVINI CAMPANIA
35.640 voti – 9,32%
ZINZI GIANPIERO 15.793
PICCERILLO ANTONELLA DETTA PICCIRILLO 4.169
VIRGILIO NICOLINA DETTA NICLA 3.925
DEL BASSO CARMELA 3.661
MARTUCCI MICHELE 1.619
VISONE MICHELA 1.584
PAOLINO FRANCESCO 1.297
LUISE ANTONIO 857
UNIONE DI CENTRO
4.623 voti – 1,21%
FATIGATI LUCIANO 893
POMPOSO NICOLETTA 523
COBIANCHI LUIGI 504
CUCCO MARIA DANIELA 270
BARBA DAVIDE 181
DI TELLA GIUSEPPE EMILIO 166
PAGLIARO EMILIO 155
SERAO STEFANIA 91
ADC – ALLEANZA DI CENTRO
2404 voti – 0,06%
ESPOSITO ANGELA PALMA 20
MAZZACANE ANTONIO 20
DADDIO RAFFAELE 5
CARUSO FELICE 4
ESPOSITO SALVATORE 3
ROMANO ALBA 2
MARTUSCELLI DONATELLA 2
GALLOTTA RAFFAELE DETTO LETTO 0
IDENTITÀ MERIDIONALE MACROREGIONE SUD
420 voti – 0,11%
BUOMPANE ANGELICA 19
NUZZO GIUSEPPE 6
PINTO DANIELA DETTA IAHELA 6
POSTORIVO ANTONIO 6
PINELLI CIRO 4
MARCHESE GIUSEPPE 4
BALZAMO MARIA 3
BIANCO DOMENICO 3
89.250 voti – 23,34%
Valeria Ciarambino
39.126 voti – 9,59%
MOVIMENTO 5 STELLE
36.238 voti – 9,50%
AVERSANO SALVATORE 3.078
GUERRIERO PASQUALE 2.398
CARBISIERO ANTONIO 2.180
BOVE ALESSANDRA 2.133
VIGLIONE VINCENZO 2.021
COSTANZO BENEDETTA 1.772
NARDELLI ASSUNTA DETTA TINA 834
SICILIANO EDUARDO 566
Giuliano Granato
3.627 voti – 0,89%
Potere al Popolo!
2.752 voti – 0,72%
RASCATO ERNESTO 374
KABLI FATIMA 106
SCHETTINO FRANCESCO 100
TINTO ANTONIO MARIANO 90
FRATE MICHELA 86
CASTELLANO CLAUDIA 41
OLIVA MICHELE 40
ALBRIZIO IOLANDA 22
Luca Saltalamacchia
3.548 voti – 0,89%
TERRA
3.223 voti – 0,72%
DI AGRESTI GIANLUCA 720
VALLEFUOCO GIUSEPPINA 327
GIORDANO VINCENZO 305
TONZIELLO STEFANIA 262
MARTONE LINO 201
FANELLI STEFANIA 124
FRETTA MICHELA 63
IOVINE ANTONIO 63
Sergio Angrisano
192 voti – 0,05%
Nessuna lista collegata
Giuseppe Cirillo detto Dr. Seduction
489 voti – 0,12%
PARTITO DELLE BUONE MANIERE
288 voti – 0,08%
SAPONE GIOVANNI 13
CIOMMIENTO MARIA LUISA 5
RACIUOPPOLO MARTA 4
PICOZZI SERGIO 3