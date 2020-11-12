Eduscopio 2020: la classifica delle migliori scuole di Caserta

Eduscopio ha stilato una classifica 2020 dei migliori licei di Caserta, ovvero le scuole superiori che meglio preparano agli studi universitari o al post-diploma.
Ai primi posti dei licei classici troviamo il liceo Quercia di Marcianise, seguito dal liceo Pietro Giannone e Alessandro Manzoni.
Tra quelli scientifici una menzione speciale va al liceo Nino Cortese di Maddaloni e il liceo Diaz di Caserta.
A seguire alcune delle classifiche:
MIGLIORI LICEI CLASSICI
|NOME SCUOLA
COMUNE
INDICE FGA
MEDIA VOTI
CREDITI
DIPLOMATI (%)
FEDERICO QUERCIA
MARCIANISE
77.45
27
79.85
74.3
PIETRO GIANNONE
CASERTA
77.14
27.42
75.81
76.4
ALESSANDRO MANZONI
CASERTA
72.52
26.59
73.43
78
NEVIO (IS AMALDI – NEVIO)
SANTA MARIA CAPUA VETERE
70.1
26.51
69.29
81.5
GIORDANO BRUNO
MADDALONI
64.32
25.79
63.68
82.7
MIGLIORI LICEI SCIENTIFICI
NINO CORTESE
MADDALONI
71.87
26.58
72.28
72.4
ARMANDO DIAZ
CASERTA
70.34
26.49
69.91
77.1
FEDERICO QUERCIA
MARCIANISE
63.42
25.81
61.75
78.7
AMALDI (IS AMALDI – NEVIO)
SANTA MARIA CAPUA VETERE
63.24
25.59
63.19
75.9
ALESSANDRO MANZONI
CASERTA
61.01
25.16
62.37
74.3
SACRO CUORE DI MARIA
CASERTA
56.62
24.65
57.81
73.7
PIETRO GIANNONE
CASERTA
49.72
24.35
46.51
82.7
MIGLIORI LICEI DELLE SCIENZE UMANE
|NOME SCUOLA
COMUNE
INDICE FGA
MEDIA VOTI
CREDITI
DIPLOMATI (%)
AMALDI (IS AMALDI – NEVIO)
SANTA MARIA CAPUA VETERE
58.25
25.66
52.72
60.7
GIOVAN BATTISTA NOVELLI
MARCIANISE
52.77
25.35
44.31
60.2
ALESSANDRO MANZONI
CASERTA
52.1
24.64
48.91
62.2
DON CARLO GNOCCHI
MADDALONI
48.19
23.23
52.82
51.1
MIGLIORI LICEI LINGUISTICI
|NOME SCUOLA
COMUNE
INDICE FGA
MEDIA VOTI
CREDITI
DIPLOMATI (%)
ALESSANDRO MANZONI
CASERTA
61.04
25.09
62.96
74.9
VILLAGGIO DEI RAGAZZI
MADDALONI
58.7
25.28
56.71
86.1
DON CARLO GNOCCHI
MADDALONI
58.66
25.12
57.97
70.2
GIOVAN BATTISTA NOVELLI
MARCIANISE
47.11
23.32
49.87
61.3
MIGLIORI LICEI ARTISTICI
|NOME SCUOLA
COMUNE
INDICE FGA
MEDIA VOTI
CREDITI
DIPLOMATI (%)
SAN LEUCIO
CASERTA
55
24.97
51.91
57.2
AVERSA
AVERSA
53.22
25.21
46.33
49
RIGHI – NERVI
SANTA MARIA CAPUA VETERE
41.26
24.3
30.02
40.9
MIGLIORI ISTITUTI TECNICO-ECONOMICI
COMUNE
INDICE FGA
MEDIA VOTI
CREDITI
DIPLOMATI (%)
MICHELANGELO BUONARROTI
CASERTA
50.85
25.52
39.01
68.9
TERRA DI LAVORO
CASERTA
48.49
24.18
45.46
49
LEONARDO DA VINCI
SANTA MARIA CAPUA VETERE
43.82
23.73
39.85
58.5
MIGLIORI ISTITUTI TECNICO-TECNOLOGICI
|NOME SCUOLA
COMUNE
INDICE FGA
MEDIA VOTI
CREDITI
DIPLOMATI (%)
MICHELANGELO BUONARROTI
CASERTA
57.8
24.54
61.08
52.7
FRANCESCO GIORDANI
CASERTA
46.55
23.93
43.66
41.9
PIER LUIGI NERVI (IS RIGHI – NERVI)
SANTA MARIA CAPUA VETERE
36.5