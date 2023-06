Prestigiosa vittoria per gli alunni dell’istituto guidato dalla domenica, in occasione di una staffetta organizzata dal Coni presso la pista di atletica all’esterno dell’Its Buonarroti per la Giornata nazionale dello sport. Gli alunni , , , e , accompagnati dai docenti e ’, hanno conquistato il primo posto tra le scuole nella competizione dedicato al dirigente sportivo Atos Giorgio Lugni. Il risultato, di per sè già lusinghiero, diventa ancora più importante se si pensa che la staffetta del Manzoni si posiziona al quarto posto della classifica generale, quella che coinvolge anche gli atleti provenienti dalle caserme militari e dalle associazioni sportive. «Complimenti ai nostri ragazzi che raccolgono in pista i risultati del lavoro svolto durante l’anno scolastico – ha evidenziato la dirigente Vairo – nella nostra offerta formativa lo sport ha un ruolo importante come testimoniano i partenariati, tra gli altri, con e le tante iniziative promosse con eccellenze nazionali ed internazionali del mondo dello sport. I manzoniani hanno la possibilità non solo di avere una preparazione fisica di livello assoluto, e risultati come quello di domenica lo certificano, ma anche di formarsi alle varie professioni che gravitano nel mondo dello sport».