Arrivano i Babbi in moto

Lunedì 8 Dicembre l’Associazione La MotoTerapia e il Settore motoTerapia Nazionale organizzano il XMASMAV ON THE ROAD 2025, un’appuntamento con i Babbi Natale in moto, capitanati dal Babbo in Sidecar, che è ormai diventato tradizione.

L’appuntamento con tutti i motociclisti vestiti da Babbo Natale è alle ore 9.00 presso il Paradise Bar, da dove partiranno per una sfilata che attraverserà i Comuni di Cervino (con sosta presso le 2 chiese principali di Messercola e Cervino), Arienzo (con sosta al Parco Vigliotti) e Santa Maria a Vico (dalle 11.00 alle 13.00) presso il gazebo solidale dell’Associazione in Piazza Roma.

In tutte le tappe sarà possibile fare la foto col Babbo in Sidecar che distribuirà caramelle a tutti i bambini in un’atmosfera di allegria e solidarietà.