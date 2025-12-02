Incendio in abitazione uccide la moglie, grave il marito

Pozzuoli. Un grave incendio, divampato in un appartamento al secondo piano, nel quartiere di Monteruscello, ha ucciso una donna di 61 anni, deceduta carbonizzata, e ridotto il marito di 63 anni, in gravi condizioni, a causa delle esalazioni respirate.
L’ uomo è stato soccorso e trasferito d’urgenza in ospedale.
Gli agenti del Commissariato di Pozzuoli stanno portando avanti le prime indagini.
Dalle prime verifiche dei Vigili del Fuoco, l’origine del rogo sarebbe riconducibile ad un corto circuito generato da una stufetta elettrica.
Tuttavia, non si esclude che il maltempo ed un possibile fulmine possano aver contribuito all’innesco dell’incendio. Ipotesi che sarà chiarita con ulteriori accertamenti tecnici.