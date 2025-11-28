Politica

Cambio di nome nel gruppo provinciale: nasce “Avanti in Azione”

Di Pasquale Vitale

Una nuova tappa si aggiunge al percorso politico del gruppo consiliare provinciale finora conosciuto come Azione Caserta. Alla luce dell’importante risultato ottenuto con l’elezione di Giovanni Iovino, già consigliere provinciale e ora eletto al Consiglio Regionale della Campania nella lista Avanti, e considerando il ruolo del sottoscritto come Segretario Provinciale di Azione, si annuncia ufficialmente l’adozione del nuovo nome:

“Avanti in Azione”

Il cambio di denominazione non è una semplice operazione formale, ma la naturale evoluzione di un percorso che negli ultimi mesi ha intrecciato competenze, visioni e sensibilità politiche vicine. La collaborazione con Avanti ha mostrato una convergenza solida nei valori e negli obiettivi: riformismo, responsabilità, concretezza amministrativa e attenzione al territorio.

“Avanti in Azione” vuole allora rappresentare con chiarezza un impegno politico che procede con passo deciso: uno sguardo rivolto al futuro e un lavoro quotidiano orientato a risultati effettivi per la comunità casertana.

Cesario Villano

Capogruppo “Avanti in Azione – Caserta”