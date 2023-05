ACQUA NON POTABILE A S. MARIA VICO

S. Maria a Vico – L’ acqua dei rubinetti che arriva dal pozzo comunale di via degli Ulivi, a Santa Maria a Vico, non è potabile. A comunicarlo al Comune è l’Ente Gestore ITL (già CITL). Pertanto, in via cautelativa, con ordinanza, fino a nuova comunicazione, è stato vietato dell’utilizzo dell’acqua servita dal “Pozzo Comunale sito alla Via degli Ulivi” per scopi potabili.

È consentito, fa sapere il Municipio, l’utilizzo dell’acqua esclusivamente per gli usi domestici e per l’igiene della persona. Contestualmente, l’Ente Gestore di concerto con l’ARPAC e l’ASL, ha avviato un programma di prelievo e di analisi per i prossimo giorni, al termine del quale seguiranno nuovi aggiornamenti sulle possibilità di utilizzo.