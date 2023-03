ASL di Caserta si cerca di stabilizzare i vari precari

Ad intervalli quasi regolari, ci adoperiamo a salvaguardia dei posti di lavoro di infermieri precari ed Oss altrettanto precari…a tutela soprattutto, della dignità, sovente strapazzata, di lavoratori, utilizzati a tempo determinato, quel tanto che basta per tradurre la loro riconoscenza, in consenso elettorale a favore di questo o di quel candidato, che deve restare in sella o deve salirci assolutamente e, ovviamente, restarci. Tra agenzie compiacenti e strategie d’accatto, molti precari restano tali, attraverso diversi rinnovi che, all’improvviso vengono interrotti senza il minimo scrupolo, da parte dei manovratori del tutto, in concomitanza con il declino delle carriere politiche, dei vecchi tutors… Ad altri invece, non viene concesso neppure il primo rinnovo, semplicemente perché non figurano nell’elenco dei raccomandati e quindi, bando all’eleganza dialettica, possono essere cestinati perché non servono più ad alcuna causa…E non finisce qui perché, a latere dello squallore generale in cui siamo immersi, sorge e germoglia la lieta novella della stabilizzazione dei precari…E qui… è doveroso aprire la solita parentesi “umanitaria”, con allegata una breve morale, che lascerà il tempo che trova ed ovviamente non farà presa alcuna, nella coscienza di coloro, che sono in fila per ricevere l’investitura di direttori generali delle varie Aziende sanitarie della Regione Campania ed oltre…La morale: un Dg degno di questo nome, non si limita a dirigere il traffico dei dirigenti e degli incarichi e a prendere le misure per il solito concorso sartoriale, che porterà sicuri benefici ai parenti stretti del grande elettore o ai famigli del sindacalista di turno o del politico in auge…il Dg, come lo intendiamo noi e come dovrebbe essere, è quello che si adopera, al di là di ogni interesse personale, a rendere eccellente il servizio assistenziale, a migliorare le condizioni dei suoi dipendenti, ad approfittare fino in fondo, di ogni occasione o spiraglio utile all’inserimento di nuova forza lavoro, anche visto e considerato che il personale, nelle strutture sanitarie, risulta essere sempre carente.