Attualità

Caserta. Ecco come cambia la ZTL a partire dal 1 maggio. I nuovi orari

Di Antonio De Falco

Caserta . La Polizia Municipale di Caserta ha reso noto i nuovi orari per la ZTL che andranno in vigore a partire da Sabato 1 Maggio . di SEGUITO IL NUOVO SCHEMA  

VIA MAZZINI

VIA MAIELLI L.GO S. ELENA

DAL LUNEDI’ ALLA DOMENICA

00:00 – 24:00

 

C.SO TRIESTE

 

DAL LUNEDI’ AL GIOVEDI’

20:00 – 24:00

VENERDI’

10:00 – 14:00

16:00 – 03:00

 

SABATO/DOMENICA E FESTIVI

10.00 – 03:00

C.SO GIANNONE

(FINO AL 15 GIUGNO 2021)

 

DAL LUNEDI’ AL SABATO (ECCETTO GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI)

07:45 – 09:00   12:00 – 14:30

 

VIA GASPARRI

 

VENERDI’ – SABATO –  DOMENICA E FESTIVI

17:00 – 03:00

VIA SANT’ ANTIDA  VIA S. CARLO  VIA POLLIO

 

DAL LUNEDI’ AL GIOVEDI’

10:00 – 13:00

18:00 – 24:00

VENERDI’

10:00 – 13:00

18:00 – 03:00

SABATO – DOMENICA E FESTIVI

10:00 – 03:00

 

CASERTAVECCHIA

 

DAL LUNEDI’ AL GIOVEDI’

17:00 – 01:00

VENERDI’/SABATO/DOMENICA E FESTIVI

11:00 – 01:00