Caserta. Ecco come cambia la ZTL a partire dal 1 maggio. I nuovi orari

Caserta . La Polizia Municipale di Caserta ha reso noto i nuovi orari per la ZTL che andranno in vigore a partire da Sabato 1 Maggio . di SEGUITO IL NUOVO SCHEMA
|VIA MAZZINI
VIA MAIELLI L.GO S. ELENA
|DAL LUNEDI’ ALLA DOMENICA
00:00 – 24:00
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C.SO TRIESTE
|DAL LUNEDI’ AL GIOVEDI’
20:00 – 24:00
|VENERDI’
10:00 – 14:00
16:00 – 03:00
|SABATO/DOMENICA E FESTIVI
10.00 – 03:00
|C.SO GIANNONE
(FINO AL 15 GIUGNO 2021)
|DAL LUNEDI’ AL SABATO (ECCETTO GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI)
07:45 – 09:00 12:00 – 14:30
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VIA GASPARRI
|VENERDI’ – SABATO – DOMENICA E FESTIVI
17:00 – 03:00
|VIA SANT’ ANTIDA VIA S. CARLO VIA POLLIO
|DAL LUNEDI’ AL GIOVEDI’
10:00 – 13:00
18:00 – 24:00
|VENERDI’
10:00 – 13:00
18:00 – 03:00
|SABATO – DOMENICA E FESTIVI
10:00 – 03:00
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CASERTAVECCHIA
|DAL LUNEDI’ AL GIOVEDI’
17:00 – 01:00
|VENERDI’/SABATO/DOMENICA E FESTIVI
11:00 – 01:00