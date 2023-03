Doveva scontare pena in carcere preso con droga

Un extracomunitario , in regime di arresto, stava girovagando liberamente in provincia di Caserta, con della drog. Tuttavia l’uomo starebbe per scontare una pena in carcere, ma era in circolazione appunto nella provincia di Caserta.

Questo in breve un resoconto dei fatti: nello specifico, personale della Squadra Mobile – Sezione Falchi della Questura di Caserta ha rintracciato in questo capoluogo il ventiseienne che veniva trovato anche in possesso di circa 20 grammi di hashish, suddiviso in 13 stecche. L’ uomo e’ stato deferito in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Dopo esser stato fermato dovrebbe scontare la pena presso la casa circondariale di S. Maria Capua Vetere