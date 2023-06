LICOSA: il debut album Mare calmo

È con grande entusiasmo che l’etichetta discografica Full Heads Records annuncia l’uscita dell’atteso album di debutto dei Licosa, intitolato “Mare Calmo”. L’album è disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da oggi 7 giugno.

L’album è anticipato dal video-singolo “Non è vero niente” che potete vedere/ascoltare al seguente link: https://youtu.be/RiQEE8bnbxw

I Licosa, promettente band cilentana, sono la produzione discografica n. 108 della storica label napoletana, un’etichetta nota per il suo impegno nel cercare nuove realtà campane nel panorama artistico e musicale. Con “Mare Calmo”, i Licosa si uniscono al ricco catalogo dell’etichetta che nel roster ha Foja, La Maschera, Tommaso Primo, ‘A67, Management, Tartaglia Aneuro, Peppe Lanzetta, Capone&BungtBangt … tra gli altri, dimostrando ancora una volta la vitalità della scena musicale della Campania.

La formazione dei Licosa è composta dal talentuoso polistrumentista Andrea Perillo, già noto per essere il batterista degli A Toys Orchestra e dal bassista Luca Correale. Ai due si aggiunge il chitarrista e cantante James Schiavone che supporta la band dal vivo. Originari di Agropoli, città che funge da fonte d’ispirazione per il loro sound originale, il trio suona una fusione di rock deciso affascinanto da storie rurali e marine, non è un caso che il nome del gruppo proviene dall’eccezionale area marina protetta Punta Licosa, luogo incontaminato raggiungibile solo a piedi o via mare.

Il trio risente anche delle influenze di un certo rock americano degli anni 2000, golden age per l’indie rock internazionale contaminato dall’elettronica.

“Mare Calmo” è un album che cattura l’anima del Cilento, con le sue melodie sbilenche e le liriche che esplorano temi universali come l’amore, la libertà e la ricerca di se stessi. Le canzoni sono un mix avvincente di suoni sintetici, potenti e a tratti melodiosi, che catturano l’attenzione dell’ascoltatore fin dal primo momento.

L’album è stato registrato presso gli studi della Goldmine records e della Lennon recording, con una produzione artistica curata da Andrea Perillo che ha permesso al gruppo di esprimere appieno la sua creatività ed energia per dieci tracce che compongono la tracklist.

Con “Mare Calmo” i Licosa si presentano al mondo della musica con una carica di energia e un talento che promettono grandi cose per il futuro. L’album rappresenta solo l’inizio di un viaggio musicale avvincente capace di far immerge l’ascoltatore in un ascolto emozionante ed ogni canzone è stata accuratamente lavorata per offrire un’esperienza musicale coinvolgente e autentica.

L’album dei LICOSA è pubblicato “Con il Contributo di NUOVOIMAIE – Nuove Produzioni Discografiche 2022 – 2023”

Cenni biografici:

Licosa è il Cilento, ma anche Londra, Bologna e la Germania del sud.

Nasce dal caos, dalle bugie, dalla cattiva gente; è la voglia di ricominciare da zero anche se non si hanno le forze; trova l’energia, unisce e trascina.

Licosa è una band electro-pop nata nel 2020 da un’ idea di Andrea Perillo (già batterista degli “A toys orchestra”), con la collaborazione di Luca Correale; è un progetto aperto, poliedrico, con il contributo di musicisti, autori e di chi si è lasciato ispirare dalla vita.

Sonorità nostalgiche e testi poetici si fondono con l’electro-rock, dando vita ad un sound originale e sorprendente.

Come supporto alla band nei live ci sarà James Schiavone, musicista inglese e frontman del progetto “Kale”.