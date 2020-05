Maddaloni. Balcone a rischio crollo. Le foto

I residenti di via Ponte Carolino hanno allertato da oggi pomeriggio alle 17.30 i vigili del Fuoco e la Polizia Municipale del Comune di Maddaloni. Il balcone di un’abitazione è fortemente lesionato e rischia di crollare. La casa è attualmente abitata da una donna anziana con il figlio. Al momento il tratto di strada tra via Trivio San Giovanni e via Santa Margherita è interdetto al traffico. I proprietari sono stato contattati per la messa in sicurezza del palazzo. In attesa di ciò la strada rimarrà chiusa.