Ritorno alla normalità in tutti i sensi, con tanto di traffico ed incidenti. Un incidente che ha coinvolto due autovetture, un’AUDI Q5 nera è una Citroen che sembra aver avuto la peggio, è avvenuto poco da nell’incrocio tra la statale e via Ficucella, nei pressi di una rotatoria e un tratto di strada spesso coinvolti in queste dinamiche. Sul posto la locale Polizia Municipale e i Carabinieri per verificare dinamica ed accertare responsabilità. Pare non ci siano feriti.