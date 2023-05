“Con gli occhi di Sara. Un padre, una figlia e l’autismo”, al Liceo Manzoni la presentazione del libro di Davide Faraone

Caserta. Per approfondire una forma di comunicazione complessa e profonda, qual è quella dell’autismo, si svolgerà lunedì 8 maggio, alle ore 10,30, presso l’Aula Magna del liceo “A. Manzoni” la presentazione del libro “Con gli occhi di Sara. Un padre, una figlia e l’autismo”.

A confrontarsi con l’autore Davide Faraone – Presidente Fondazione Italiana Autismo e deputato della Repubblica – gli studenti, i rappresentanti delle Associazioni e delle Istituzioni attive sul tema dell’inclusione, i presidenti dei CTI.

Un libro nel quale le esperienze di padre e di uomo politico si intersecano, e apriranno ad un confronto per promuovere la cultura dell’inclusione grazie alla sua presenza che «certifica il nostro impegno in questa direzione e qualifica sempre di più la nostra proposta educativa» ha dichiarato la dirigente scolastica Adele Vairo, padrona di casa dell’evento, guardando ad un percorso di crescita umano complessivo, che ruota attorno ad un’offerta formativa dove «la diversità è un elemento di ricchezza da cui imparare e crescere».

Parteciperanno ai lavori il Sindaco di Caserta Carlo Marino che porterà il saluto della Città; il Garante regionale per i disabili Paolo Colombo; il Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Campania, Armando Cozzuto. Interverranno: il tesoriere dell’Ordine degli Psicologi Angelo Rega, e Lucia Ariemma, professore associato delegato del Dipartimento di Psicologia – rende noto un comunicato diffuso dall’Istituto – per l’inclusione dell’Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli.

A moderare i lavori il responsabile redazione di Caserta de “Il Mattino “, Andrea Ferraro.

L’importante evento ha ricevuto il patrocinio morale dell’Amministrazione comunale di Caserta, nonché quelli dell’Ordine degli psicologi della Regione Campania, dell’Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli e del Garante Regionale per i disabili.

Coordinamento organizzativo: CTS Liceo Manzoni, proff. Giovanna Tavarello e Carmen Pirozzi.