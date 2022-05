Otto Maggio : giornata della Croce Rossa. Italiana. .

Da qualche giorno su Palazzo Castropignano e’ stata esposta la bandiera della Croce Rossa, che rimarrà accanto alle bandiere istituzionali fino al prossimo 8 maggio, data in cui si festeggia, in tutto il mondo, la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

Per celebrare la ricorrenza, inoltre, il Comune di Caserta illuminerà di rosso la facciata della Reggia vanvitelliana la sera del 7 maggio.

L’obiettivo è avvicinare la cittadinanza alla conoscenza dell’opera svolta in tutto il mondo verso i più deboli. L’emergenza umanitaria in Ucraina, ad esempio, ha visto la Croce Rossa Italiana in campo sin dall’inizio, a supporto della popolazione civile colpita dal conflitto.

📍 A volte basta un piccolo gesto o una semplice domanda per connetterci agli altri, restituire un sorriso, donare conforto, salvare una vita. Dietro ogni volto si nascondono delle storie. Tutte diverse, ognuna importante. E noi, da sempre, ce ne prendiamo cura.

L’8 Maggio è la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Preparati a celebrarla insieme a noi.

In occasione di tale celebrazione crediamo sia doveroso sottolineare l’enorme lavoro che svolge la Croce Rossa Italiana-Comitato di Caserta. Il gruppo di volontari di Terra di Lavoro,ottimamente coordinato dalla Presidente Teresa Natale , e’ molto presente sul territorio Casertano .

Del loro operato basta ricordare i numerosi interventi di solidarietà’ e non solo per tutto il periodo Pandemico .

Con la stessa determinazione, il gruppo della zCroce Rossa – Caserta sta affrontando negli ultimi mesi L’ emergenza guerra che ha visto coinvolti i numerosi ucraini presenti nella nostra citta.