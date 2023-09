Parte il Bufala Village

A1Expò: arriva il Bufala Village. Food, spettacoli e percorsi didattici. Venerdì 15 apre La Maschera

Proseguono senza sosta gli eventi al Polo Fieristico A1Expò di Caserta Sud. Dopo i recentissimi successi di Fiera del Vintage e Truck in Sud, scocca l’ora di Bufala Village.

Giunta alla quinta edizione, la manifestazione mantiene intatto l’obiettivo di valorizzazione e tutela della filiera bufalina che passa attraverso un territorio, quello casertano, che è rappresentato in maniera superlativa dagli operatori del settore, veri e propri maestri della produzione dell’oro bianco.

Sono circa 30 gli stand enogastronomici presenti nel villaggio e che proporranno ai visitatori tutti prodotti a base di bufala, dalla mozzarella, regina indiscussa della manifestazione alla burrata, stracciatella, ricotta, trecce di mozzarella, mozzarella affumicata, formaggi vari, pizza, panini, fritti, primi piatti, secondi, contorni e dolci.

Si parte venerdì 15 settembre alle ore 16.00, con apertura riservata solo agli iscritti del corso di formazione per mungitori organizzato da RIS Bufala in collaborazione con IRFOM. Il corso di formazione sarà ripetuto con la stessa formula e allo stesso orario anche sabato 16 settembre.

L’apertura al pubblico per le giornate di venerdì e sabato è prevista alle ore 18:00, mentre domenica 18 settembre, il Villaggio sarà operativo dalle 10 fino a mezzanotte.

La cerimonia di apertura è prevista per le ore 19:00 in presenza delle istituzioni in rappresentanza degli enti patrocinanti. Il primo show cooking della V edizione di Bufala Village sarà affidato alla stella Michelin Gianluca D’Agostino, executive chef del Veritas a Napoli.

Per il secondo momento culinario, saranno protagonisti i fornelli del food influencer Giovanni Mele, meglio noto come Jovaebbasta.

Grande attesa per l’esibizione de “La Maschera”, la band napoletana farà tappa con il loro tour “Sotto chi Tene Core” al Bufala Village venerdì alle ore 22:00.

Sabato, alle 19:00, appuntamento con la tradizione e l’innovazione: arriva all’A1Expò Errico Porzio, tra i principali interpreti della pizza napoletana.

Alle 20:30 lo show cooking di altri personaggi noti del mondo del food: Eddy Fragliasso, alias Elbarbafood, insieme a Enzo Esposito di PasteNa Cucina & Pasta Fresca.

Il sabato sera del Bufala Village, spazio alla musica popolare a ritmo di tammorra, sapori, costumi, balli e tradizioni. In scaletta ci saranno Germogli Folk Band, Falciano Folk, Votavò ed il graditissimo ritorno di Vincenzo Romano.

La domenica di Bufala Village inizia alle 10:00. A mezzogiorno appuntamento con lo Show Cooking della Food Blogger Ornella Buzzone e Antonio Silvestri – La Pizza del Supereroe.

Alle 19:00, un altro volto noto dei social, Alfredo Condursi “Faccia di Cacio” che vedremo all’opera ai fornelli insieme a Sabatino Cillo della omonima macelleria.

“L’ingrediente principale in cucina è l’amore, senza esso sarebbe solo cibo” dice Massimiliano Costa, più conosciuto come “I Fornelli di Max”. Sarà lui a concludere il programma degli show cooking alle 20:30.

Alle 21.30 il live dei “Suoni Antichi – I Bottari di Macerata Campania” concluderanno la V edizione di Bufala Village.

Le giornate del Bufala Village saranno caratterizzate da tanti altri eventi come il teatro dei burattini di Giorgio Ferraiolo, la dimostrazione di mozzatura, lo show equestre di Fontanella Magic Arabians con i suoi purosangue.

“Abbiamo un programma di straordinario interesse culinario, artistico, didattico e ludico-ricreativo – afferma il Presidente dell’A1Expò, Dott. Antimo Caturano – e quest’anno abbiamo ampliato ancora di più l’offerta per i nostri visitatori. Un grande sforzo di energia è stato impiegato per l’allestimento della fattoria didattica. Un percorso formativo per i bambini che avranno modo di vedere come avviene la trasformazione del latte a prodotto finito. Un percorso condito anche da giochi e selfie set per allietare la presenza dei nostri piccoli ospiti. Bufala Village – prosegue il Presidente – è anche un omaggio alla nostra Terra di Lavoro e alle eccellenze nostrane che ogni giorno compiono grandi sacrifici con risultati straordinari che sono sotto gli occhi ed in questo caso sotto il palato di tutti. Ringrazio – conclude Caturano – tutti gli operatori che hanno aderito alla V edizione di Bufala Village ed invito tutti a venire con i propri figli e nipoti per assistere ad un evento dai sani principi morali e culturali in sintonia con ciò che di più bello ci offre la nostra amata Terra Felix”

Per il programma completo, potete consultare il sito www.bufalavillage.it.