Pasquale Giordano organizza due importanti premi in Campania. Le date

Maddaloni – Non si ferma l’impegno di Pasquale Giordano, da anni organizzatore e direttore artistico di molteplici eventi di successo in Campania e non solo. Conosciuto e riconosciuto a livello nazionale per il suo lavoro, in questo ultimo si è dedicato sopratutto alla televisione, collaborando con il noto conduttore di RAI 1 Beppe Convertini nelle sue trasmissioni “Line aVerde” e “Azzurro storie di mare”, che hanno registrato ascolti di rilievo.

Oggi Giordano torna in Campania in questa coda di fine estate e ha già pronti due importanti eventi. Si tratta di due premi, che coinvolgono due province: la provincia di Benevento con Airola e la provincia di Caserta con Alife.

Il giorno 16 settembre, infatti, toccherà ad Alife, con la II edizione dell’ ALIFESTIVAL, all’interno dei festeggiamenti per la Madonna delle Grazie. La serata di sabato, dedicata al premio Alessandro Vessella, vedrà sul palco, con la conduzione di Beppe Convertini e Ainett Stephnes, nomi di rilevo dell nostro panorama musicale, dai Giardini dei Semplici a Scialpi, da Vale Lambo a Lino Barbieri, da Ciccio Merolla ad Annalisa Minetti, raccogliendo gusti e preferenze variegati ed intergenerazionali.

Giovedì 31 Agosto alle ore 16,30, presso Palazzo Montevergine in Airola, avrà luogo la conferenza stampa per la promozione del programma degli eventi “Arte, Storia e Tradizioni” Airola Città, e dei festeggiamenti della S.S. Addolorata, organizzato dalla Proloco, in collaborazione con l’amministrazione comunale e il Rettore del Santuario della SS Addolorata, Padre Emanuele Zippo.

Nell’ambito di questa manifestazione ci sarà la serata conclusiva del 17 settembre, dedicata al Premio Airola Città, in cui tanti musicisti di fama nazionale calcheranno il palco durante la serata condotta da Beppe Convertini e Ainett Stephnes.

Non finisce certo qui con Pasquale Giordano, che altro ha in serbo per il suo territorio che ama in maniera viscerale e continua, negli anni, a valorizzarlo con idee originali e serate che riempiono le piazze. Ma delle altre vi parleremo nei prossimi giorni.

Intanto per ora sono da annotare sul calendario le serate del 16 e 17 settembre, in cui si potrà cantare e divertirsi, approfittando delle sere settembrine.

Seguono le locandine con i programmi dettagliati delle due serate.

