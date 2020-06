Riaprono le ville a Maddaloni ,tutte le regole da rispettare per accedervi

Maddaloni. Da mercoledi’3 giugno 2020 la villa comunale e gli altri spazi verdi presenti in città saranno di nuovo accessibili anche di pomeriggio dalle ore 16 alle ore 20. La decisione è stata presa nella giornata odierna dall’amministrazione comunale di Maddaloni. Di seguito il testo dell’ordinanza con le regole da rispettare.

Comune di Maddaloni

Provincia di Caserta

Piazza Matteotti, 9 – C.A.P. 81024 – cod. Fisc.: 8000433061.1 – Partita wA 00136920618

ORDINA

– Ad integrazione dell’Ordinanza prot. n. tt78o del zo.o5.zozo, che prevedeva la riapertura delle

Ville Comunali Presenti sul territorio con decorrenza 21.o5.2o2o, dalle ore 9,oo alle ore 13,oo,

LA RIAPERTURA POMERIDIANA

delle Ville Comunali presenti sul territorio dalle ore 16,00 alle ore 2o,oo a partire da mercoledì

p.v.3 giugno 2o2o;

L’accesso è consentito con Ie stesse modalità contingentate, di cui alla precedente Ordinanza

che di seguito si riportano:

– L’accesso alle Ville Comunali è consentito ad numero massimo di 50 persone;

– A causa delle dimensioni ridotte, l’accesso alle Villette sottoelencate, è consentito al numero

di persone di seguito indicato:

– Villetta Via Carmignano, L’accesso è consentito ad un numero massimo di 40 persone;

– Villette San Ciovanni e Via Appia, l’accesso è consentito ad un numero massimo di 30 persone;

b) i visitatori dovranno essere muniti di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti)

ad esclusione dei bambini di età inferiore ai sei anni;

va osservato rigorosamente il distanziamento interpersonale di almeno un metro, salvo che

si tratti di un minore o di una persona non autosufficiente e del rispettivo accompagnatore;

sono vietati gli assembramenti e i giochi di gruppo;

AVVERTE

Che il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio dicui

al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. + del decreto legge

2 marzo 2o2o, n. r9 al quale integralmente si rinvia;

La presente Ordinanza verrà revocata, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni sopracitate;