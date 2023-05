Rimosso un autovelox nei pressi di Aversa Nord

E’ stato rimosso uno dei vari autovelox che si trovano lungo l’asse mediano Marcianise Villa Literno nei pressi di Aversa Nord non lontano dallo svincolo ivi esistente.

A partire da oggi l’attività sanzionatoria della postazione autovelox installata all’altezza (in entrambe le direzioni) dell’uscita di Aversa Nord, è stata sospesa.

Un autovelox lì posizionato che ha sfornato varie multe con cifre da record che in appena 5 mesi ha effettuato, circa 150mila verbali per eccesso di velocità, ai quali sono seguiti migliaia di ricorsi perché l’apparecchiatura in direzione Giugliano (ad esempio) è posta in un tratto in pendenza, contravvenendo al decreto Minniti.

Giusto per citare alcune delle motivazioni dei ricorsi che sono intervenuti a seguito della elevazione di numerosi verbali lungo il tratto di strada interessato